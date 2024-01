Un home mor atropellat per un tren a Mollerussa

Un home va morir a última hora de la tarda d’ahir al ser atropellat per un tren entre Mollerussa i Fondarella, a la línia R-12 de Lleida a Manresa. L’incident es va produir cap a les 20.00 hores i fins al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació, a més d’ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida. El mort seria un veí de Torregrossa de 74 anys. Renfe va gestionar el servei alternatiu per carretera per als passatgers que viatjaven al tren entre Manresa i Lleida. Segons fonts de l’operadora, l’incident va afectar una vintena de viatgers que van prosseguir el seu viatge amb autobús. Les mateixes fonts van indicar que el servei quedarà totalment restablert avui ja que no es va detectar cap afectació en la infraestructura fèrria i només s’esperava l’aixecament del cadàver ahir a la nit. La policia catalana investiga com s’hauria produït l’atropellament.

El maig de l’any passat un altre home va morir atropellat en aquesta mateixa línia de tren entre les estacions de Mollerussa i Fondarella, en concret al terme municipal de Fondarella. Els Mossos d’Esquadra també van obrir una investigació per determinar-ne les causes. En aquest incident va quedar interrompuda la circulació ferroviària, la qual cosa va afectar un comboi i un centenar de passatgers que van haver de fer el trajecte per carretera.El mes de gener del 2023 també es va registrar un altre accident mortal en aquesta línia de Rodalies. Va morir un veí de Fondarella de 65 anys atropellat pel tren entre les estacions de Bell-lloc i Mollerussa.