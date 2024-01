Denuncien un individu al Pla d'Urgell per utilitzar verí per eliminar conills

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cos d’Agents Rurals ha denunciat un home que utilitzava un gran nombre d’esquers enverinats amb rodenticida per a l’eliminació de conills a la comarca del Pla d’Urgell.

Actualment, membres del Grup de Suport Caní GK9 fan un seguiment per a la detecció dels animals que hagin pogut veure’s afectats per la utilització d’aquests verins, en concret aus rapinyaires, i especialment milans. Aquesta és una espècie catalogada com a en perill d’extinció i la seva activitat de recerca d’aliment la fa molt vulnerable.

La investigació que ha portat a localitzar l’individu ha estat duta a terme per agents del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme i del Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia del Cos d’Agents Rurals.

L’ús d’aquest tipus de rodenticides està totalment prohibida en camps de cultiu i les quantitats detectades en aquest cas només poden ser utilitzades per persones amb qualificació professional i en unes condicions molt concretes per evitar intoxicacions o enverinaments accidentals.

A la regió de Lleida, en els darrers 2 anys, s’han investigat i denunciat més de 10 casos amb característiques similars, i s’està a l’espera de judici i de les resolucions administratives sancionadores en altres casos.

El Cos d’Agents Rurals alerta sobre les conseqüències de l’ús de verins i demana la col·laboració ciutadana per poder minimitzar o eliminar els efectes del verí i identificar els autors. També alerta sobre el perill per a la salut pública, ja que manipular esquers o animals enverinats comporta un risc molt important.