Sufoquen un incendi en una sitja de vint metres a Golmés

Fins a sis dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir al matí en un incendi que va afectar una sitja de vint metres d’altura en una empresa de Golmés. El foc es va declarar poc després de les 10.30 hores en una firma de l’avinguda Colònies. Les flames van afectar la part superior de la sitja i els efectius van treballar en l’extinció amb una autoescala. L’incendi es va considerar controlat quatre hores després, cap a les 14.30, i els Bombers van revisar el sostre per comprovar que no hi hagués danys en l’estructura. L’incident es va saldar sense ferits. D’altra banda, els Bombers van treballar ahir des de les 11.23 hores en un incendi en un habitatge del carrer Sant Roc de les Avellanes i Santa Linya.