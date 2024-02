Cent dones es donen cita a Miralcamp per Santa Àgueda

Els municipis del Pla es van bolcar la setmana passada en la celebració de Santa Àgueda. Una d’aquestes localitats va ser Miralcamp, on aproximadament cent dones van participar dissabte en un sopar que va organitzar l’acabada de crear Associació de Dones L’Encant. Durant la vetllada van sortejar sis lots de productes d’empreses i serveis d’aquest municipi. De fet, aquest va ser el primer acte de la nova entitat, que ja compta amb 160 sòcies i que preveu mantenir el calendari d’activitats durant tot l’any amb altres propostes culturals i lúdiques per a les integrants de l’associació.

A Linyola, la Llar de Jubilats va organitzar diumenge passat un menjar i un ball del fanalet al qual van assistir més de 100 persones. Així mateix, l’Associació de Dones Anjua de Vilanova de Bellpuig va celebrar un dinar en el qual es va presentar la nova junta de l’entitat. Altres localitats del Pla com per exemple Bellvís també van acollir una festa per reconèixer i homenatjar les dones de la localitat.