El còmic, protagonista del cicle 'Lletres i Vins' de la biblioteca Jaume Vila

El cicle Lletres i Vins, que se celebrarà durant aquest mes a la biblioteca comarcal Jaume Vila de Mollerussa, tindrà els còmics com a protagonistes. La directora d’aquest equipament, Diana Solé, va explicar ahir durant la presentació de la iniciativa que aquestes propostes serveixen per “posar de manifest el paper de la biblioteca com a dinamitzadora cultural”.

Les activitats començaran el dia 15 amb un taller per a nens sobre la creació de personatges de còmic, que anirà a càrrec de l’il·lustrador local Josep Salvia. El mateix dia, Salvia oferirà la xarrada titulada Per què ens fan por els còmics?. El 22 de febrer se celebrarà l’espectacle La Vida Bohèmia, amb l’actriu Roser Guasch. El cicle acabarà el dia 29 amb el concert Vins i Acords del grup Polar Soft. En les activitats dirigides als adults s’oferirà vi de Tomàs Cusiné, que forma part de la DO Costers del Segre.La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González, va destacar la importància que té “promocionar la cultura del vi a través de les biblioteques”. També va posar de relleu la col·laboració que duen a terme amb l’ajuntament de Mollerussa. Per la seua part, l’alcalde, Marc Solsona, va recordar el premi que el Consell Social de la UdL va atorgar a la fundació.