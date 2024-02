Fira de Mollerussa condiciona i millora el recinte del Saló de l'Automòbil de la 151 Fira de Sant Josep

Moment de la visita al recinte del parc municipal, on es localitzarà un any més el Saló de l'Automòbil de la Fira de Sant Josep.Cedida per Fira de Mollerussa

Fira de Mollerussa ha iniciat obres d'arranjament d'algunes parcel·les centrals del parc municipal, on es celebra el Saló de l'Automòbil de la Fira de Sant Josep, amb el cobriment mitjançant una cap de sauló. També millora el wifi i la il·luminació de la zona així com també s'esporguen els arbre. El sauló es posa de diferents colors per diferenciar el circuït de visitants de la zona expositiva, i també s'ha segat la gespa. El president de l'ens i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, ha explicat després de visitar els treballs que es fan després de diverses reunions amb les firmes participants. En aquest sentit, ha remarcat que malgrat la sequera i les dificultats de reg, s'intenta condicionar l'espai perquè sigui agradable i confortable.

L'alcalde de Mollerussa i el president de l'Associació Provincial d'Empreses d'Automoció, Mario Pinilla, han visitat aquest dimarts el parc municipal de Mollerussa, on es localitzarà el Saló de l'Automòbil del 16 al 19 de març i coincidint amb la 151 Fira de Sant Josep, amb motiu de les obres de millora que s'estan portant a terme i que s'emmarquen en el condicionament de l'espai atenent les demandes dels expositors participants en la passada edició. una edició que va estar centrada en el 150è aniversari i la sequera, així com el fet de no poder regar.

Aquest és el segon saló més important de Catalunya després del de Barcelona. Compta amb 7.000 metres quadrats de superfície neta exposada i l'any passat es van tancar vendes per valor de 5 milions d'euros.