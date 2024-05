Troben el cos sense vida d'un home flotant al riu Segre a Pardinyes

El cos sense vida d’un home va ser trobat ahir al voltant de les 19.30 hores al riu Segre al seu pas pel barri de Pardinyes. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per identificar el finat i determinar les causes de la defunció. Segons la fase inicial de les indagacions, es va apuntar que podria tractar-se d’un home gran del qual s’havia denunciat la desaparició.

Va ser la Guàrdia Urbana qui va rebre l’avís de la troballa. Pel que sembla, piragüistes van trobar un cadàver flotant que havia quedat atrapat entre unes branques. Al lloc, a més de la Policia Local, van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra –de Seguretat Ciutadana i Investigació– i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van ser els encarregats de retirar el cos de l’interior del riu, a l’altura del circuit de radiocontrol del barri i l’skatepark, a prop de les comportes. La zona és també molt a prop del moll que utilitzen els membres del club de piragüisme. Efectius dels Bombers, alguns dels quals equipats amb vestits de neoprè, van treure cap a les 20.30 hores el cos de l’aigua.

Agents d’Investigació dels Mossos d’Esquadra arribant a la zona. - MAGDALENA ALTISENT

Per la seua part, agents d’Investigació dels Mossos en van fer una primer inspecció ocular. No s’haurien observat signes evidents de criminalitat, per la qual cosa podria tractar-se d’un accident o un suïcidi. Podria fer bastantes hores que el cadàver estava submergit, la qual cosa va dificultar les indagacions. Pel que sembla, el difunt podria ser un home del qual s’havia denunciat la desaparició. En les pròximes hores se li practicarà l’autòpsia per determinar-ne la identitat i les causes de la defunció.