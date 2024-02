39 obres per al Maria-Mercè Marçal, que serà itinerant

Un total de 39 obres opten al premi de poesia Maria-Mercè Marçal que convoca el consell comarcal del Pla d’Urgell. Són tres més que l’any passat i els seus autors són de diversos punts dels Països Catalans.

El president de la corporació, Carles Palau, va explicar ahir que “és un orgull poder dir que malgrat la persecució de la llengua catalana en segons quins àmbits, estem tenint una participació bastant bona” i va destacar que al premi es presenten “tots els accents del català”.Una de les novetats de la 26 edició del certamen literari és que la gala d’entrega del guardó serà itinerant, encara que cada dos anys se celebrarà a Ivars d’Urgell, d’on era originària la poeta. Palau va apuntar que el premi s’entregarà el pròxim 1 de març en un acte que tindrà lloc al Palau de Margalef de Torregrossa. La biblioteca d’aquesta localitat porta el nom de Maria-Mercè Marçal.Una altra de les novetats d’aquesta edició és que divulgaran més la vida i la trajectòria de Maria-Mercè Marçal. Shauna Bawn, consellera comarcal i edil d’Ivars, va indicar que ho faran a través de la seua obra, “amb veus que la coneixen i que ens oferiran una degustació” a través de la lectura o la música. A més, Palau i Bawn van assenyalar que entre els 300 convidats a la gala es primarà la presència dels que estiguin relacionats amb l’àmbit de la cultura i la literatura. Bawn va avançar que inclouran, per exemple, clubs de lectura.Així mateix, la consellera comarcal va apuntar que la lectura dels poemes de les escoles, en el marc del certamen Sol del Pla, se celebrarà aquest any a l’abril. “Volem que els dos premis tinguin el seu moment de protagonisme”, va assegurar.L’import del guardó ascendeix a 3.000 euros, que corresponen als drets de la primera edició de l’obra guanyadora que va a càrrec de Pagès Editors. La guanyadora de la passada edició del Premi Maria-Mercè Marçal va ser Imma López, professora de llengua i literatura catalanes de València. El premi el va rebre per l’obra Atles Temporal. Va ser la tercera dona a rebre aquest reconeixement.

Rècord de participació en el Ciutat de Mollerussa

La 36 edició del Premi Literari de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa ha rebut 78 originals procedents de diferents punts de Catalunya, València, les Balears i de països com Mèxic i el Canadà. Es tracta d’una xifra rècord, molt superior als 48 que es van rebre en la passada edició. El guardó està premiat amb la primera edició de la novel·la, xifrada en 5.000 euros, que va a càrrec de Pagès Editors. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 5 d’abril al teatre L’Amistat en el marc de les festes de Sant Isidori. La guanyadora de la 35 edició va ser Raquel Casas, procedent de Vilanova i la Geltrú, amb Glish, una paròdia de la deshumanització en la postmodernitat amb la intel·ligència artificial i la robotització humana en el rerefons.