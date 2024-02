Acudam difon la seua tasca amb un festival familiar a Mollerussa

Acudam està preparant un festival a Mollerussa per al proper dia 24 de febrer que té per objectiu promocionar la tasca que duu a terme amb les persones que tenen discapacitat intel·lectual.

El cap de cartell de En família serà la cantant de música infantil Dàmaris Gelabert. Els visitants també podran disfrutar d’altres activitats com a inflables per als petits, xarrades i tallers, que comptaran, amb la col·laboració dels Bombers, els Mossos i la Creu Roja.El president d’Acudam, Jordi Garriga, va explicar ahir que el festival es dirigeix especialment a famílies amb nens d’entre 3 i 11 anys. Així mateix, en l’organització del certamen participen un centenar de voluntaris. En aquest sentit, Garriga va assenyalar que van fer una crida i “la ciutadania ha respost molt bé”.En família comptarà també amb l’assistència d’una quinzena d’entitats, la pràctica totalitat d’elles del Pla d’Urgell. Destaquen els Tabalats de Mollerussa i la colla castellera de Sarrià. Aquests últims tenen el primer gegant amb discapacitat intel·lectual, Normag. Durant la jornada benèfica s’ha programat també una xarrada destinada als pares que tractarà sobre com acompanyar les emocions dels fills, que anirà a càrrec de Iolanda Sesplugues, terapeuta integrativa.El festival se celebrarà al pavelló firal Pla d’Urgell de Mollerussa entre les 16.00 i les 20.00 hores. Les entrades ja estan a la venda al web d’Acudam (www.acudam.org). Tenen un preu de 14 euros i els menors de dos anys no paguen. Tots els fons que es recaptin amb aquesta jornada festiva es destinaran íntegrament a l’entitat.