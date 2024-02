Obres per condicionar el recinte del Saló de l'Automòbil de Mollerussa per al març

Mollerussa porta a terme obres al Parc Municipal per millorar i condicionar el recinte del Saló de l’Automòbil de cara a la pròxima edició, que se celebrarà del 16 al 19 de març en el marc de la Fira de Sant Josep.

L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que els treballs s’executen atenent les peticions dels expositors. L’objectiu és que l’espai sigui “més agradable i confortable tant per als expositors com per als visitants”, va assenyalar.Les obres inclouen la millora de les parcel·les que ocupaven la bassa dels ànecs i la piscina de les escales, mentre que els espais d’exposició i de pas es diferenciaran amb sorra de diferents colors. També s’estan podant els arbres, la qual cosa, segons Solsona, aportarà més llum al recinte i una millor cobertura de la xarxa wifi, i durant la fira s’instal·laran uns banys portàtils.Solsona i el president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, Mario Pinilla, van destacar el volum de negoci de la passada edició, de més de 5 milions. “És el segon saló més important a Catalunya després del de Barcelona”, va dir Solsona. En el marc del certamen, el 17 de març se celebrarà un acte d’inauguració del saló perquè tingui el seu protagonisme dins de la fira.