Impuls a l'energia compartida

Barbens impulsa una comunitat energètica per subministrar energia als habitatges i a equipaments municipals mitjançant plaques solars instal·lades en teulades del municipi. L’edil d’Energies Renovables, Abel Balcells, va explicar que hi ha veïns interessats en el projecte. En aquest sentit, una vintena van participar ahir a la nit en una reunió en la qual es va abordar la creació d’aquesta comunitat energètica i de la societat mercantil, que segons Balcells seria el primer pas per poder demanar subvencions que permetin impulsar la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. Balcells va assenyalar que l’ajuntament també cedirà teulades per desplegar els panells solars.

La comunitat energètica de Barbens seria la tercera que es dona a conèixer al Pla d’Urgell, després de les d’Ivars d’Urgell i el Palau d’Anglesola. A la primera localitat ja està constituïda. Per la seua part, l’ajuntament del Palau va treure a concurs al gener la instal·lació de plaques a l’edifici de l’escola de la plaça Generalitat. També preveu desplegar-les al pavelló. L’energia es destinarà a autoconsum d’equipaments municipals i el 20% serà per als veïns que s’afegeixin a la comunitat energètica. En paral·lel, Vilanova de Bellpuig és el primer municipi de la comarca a ser autosuficient en matèria d’electricitat als equipaments després d’instal·lar plaques solars per subministrar energia.