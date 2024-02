El camí a l'escola, més segur

Vila-sana ha reforçat la seguretat viària a l’entorn de l’escola. Per això, ha restringit el trànsit en els trams limítrofs al col·legi dels carrers Ponent i La Palma. Aquesta limitació s’aplica durant trenta minuts, quan els nens i nenes entren i surten del centre educatiu, tant al matí com a la tarda. L’alcalde, Jaume Caballé, va explicar que havien rebut queixes de veïns pel trànsit que circulava per la zona. “S’havia de regular d’una forma o una altra”, va assenyalar el primer edil. En concret, el trànsit estarà vetat de les 08.15 a les 08.45 hores, de les 12.45 a les 13.15, de les 14.45 a les 15.15 i de les 16.15 a les 16.45.

L’objectiu d’aquesta mesura, que està en “període de prova”, és augmentar la seguretat viària. L’escola ja ha informat les famílies d’aquesta restricció, mentre que l’ajuntament ha fet el mateix amb els veïns dels carrers afectats. En aquest sentit, Jaume Caballé va assegurar que els inquilins dels cinc habitatges que tenen els garatges en els trams en els quals s’aplica la mesura podran continuar accedint-hi sense problemes.

L’ajuntament de Vila-sana ha renovat també la senyalització del municipi. Així, s’han canviat noranta senyals, n’han desplegat altres de nous i han substituït cinc miralls instal·lats en encreuaments. També s’han renovat dos cartells a l’entrada del municipi i han col·locat cinc papereres més.

Radars ‘pedagògics’ en tots els accessos al poble del Poal

L’ajuntament del Poal ha instal·lat radars pedagògics en tots els accessos al municipi (des del Palau d’Anglesola, Bellvís i Linyola). Reben aquest nom perquè la seua funció no és sancionar, sinó indicar als conductors la velocitat a la qual circulen els seus vehicles, en trams en els quals està limitada a cinquanta quilòmetres per hora. L’alcaldessa, Estela Lleonart, va explicar que aquests dispositius ja estan en marxa. Es van instal·lar la setmana passada i han suposat una inversió d’uns 6.000 euros. El consistori busca així millorar la seguretat viària i reduir la velocitat a la qual circulen els vehicles a les entrades a aquesta localitat. Altres municipis de les comarques de Lleida com el Pont de Suert també han instal·lat radars dissuasius en els accessos.