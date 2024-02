Dos alumnes de La Salle transformen un Marbella en un cotxe de ral·lis

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Convertir un utilitari en un cotxe apte per a la competició. Aquest és l’objectiu de dos alumnes de segon curs del grau superior d’automoció de l’escola La Salle de Mollerussa. Albert Puig i Pau Rosell, tots dos de 19 anys, ultimen els treballs perquè el Seat Marbella de l’any 1993 que estan preparant perquè pugui participar en el Maroc Challenge –el denominat Dakar dels 70 pel seu recorregut amb cotxes clàssics– entre el 22 i el 30 de març. “L’èxit i la recompensa a tot el nostre treball i esforç serà acabar la prova”, asseguren l’Albert i el Pau.

La iniciativa, que va partir de la mateixa escola La Salle, ja s’hauria d’haver gestat abans de la pandèmia, però la crisi del coronavirus va impedir dur-la a terme pels alumnes d’aquella promoció. I ha estat aquest curs quan Albert Puig i Pau Rosell han acceptat el repte. “Ens vam assabentar que no hi havien pogut anar en aquella ocasió i vam pensar portar-ho a terme nosaltres. L’escola ens cedeix el vehicle i nosaltres hem de córrer amb totes les despeses que porta la preparació del cotxe i participar en la prova. Hem hagut de buscar patrocinadors i ajudes diverses per a un pressupost d’uns 4.000 euros”, explica Puig.

El Seat Marbella que han hagut de preparar té un motor amb una cilindrada de 900 cc i 40 CV de potència. “L’any passat vam començar preparant el motor i ara la caixa de canvis”, expliquen. Això ha estat el més bàsic, però per convertir-lo en un vehicle apte per travessar les sorres i roques del desert del Sàhara, han hagut d’aixecar el càrter del cotxe i col·locar-lo de ferro, posar rodes de tacs, elevar les suspensions i col·locar un esnòrquel (per evitar entrada de la pols i de l’aigua), a més d’arnesos de competició. També han posat llums led, i volant i seients de competició. Van començar a treballar amb el cotxe al setembre, però encara els queden hores de feina fins que embarquin a Barcelona rumb a Nador el proper 21 de març. “Vam haver de desmuntar el cotxe per passar la ITV com de sèrie i ara hem de tornar a muntar-lo i veure què podem millorar”, conclouen.

Un raid per a amateurs amb molt desert

La vint-i-unena edició de la Maroc Challenge, que se celebrarà del 22 al 30 de març, presentarà importants novetats respecte a les últimes edicions, ja sigui quant al disseny de l’itinerari com en el que fa referència a recorreguts inèdits en la història de la prova. Aquest raid per a amateurs té un recorregut d’uns 2.000 quilòmetres dividit en sis etapes i aquest any començarà per primera vegada a Er-Rachidia, després d’una etapa d’enllaç des de Nador, la qual cosa significa que hi haurà més desert que mai.