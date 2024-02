Més de deu propietaris recorren a la borsa d'habitatge del Pla d'Urgell

Més de deu de propietaris de pisos buits s’han interessat per la borsa d’habitatge del consell del Pla d’Urgell després de la campanya que va impulsar la corporació per mobilitzar el parc de pisos buits de la comarca, que estimen que són més de 1.500. Sílvia Felip, responsable de la borsa, va explicar que fa un any es va formalitzar un lloguer al Palau. Ara, arran de la iniciativa del consell, estan a punt de firmar-ne dos a Ivars d’Urgell i a Torregrossa. A l’habitatge de la primera localitat hi ha un forn de pa i “intentarem que torni a funcionar” amb els nous inquilins. Felip va indicar que hi ha més de 100 persones que busquen un pis per llogar a la comarca.

El president del consell, Carles Palau, va assegurar que l’aposta per la borsa “és una necessitat”. Va destacar que al Pla d’Urgell hi ha “falta d’habitatge, provocada majoritàriament perquè no hi ha oferta, hi ha molts pisos buits, i d’altra banda tenim una forta demanda de joves que es volen independitzar o de gent que ve a treballar a la comarca i vol viure a prop d’on té el seu lloc de treball”. Palau va apuntar que aquest problema amb la vivenda també provoca una pèrdua de població des dels últims deu anys “i això ho hem de revertir”. Va afirmar que els propietaris que són reticents a posar el seu pis de lloguer “han de perdre la por”. “Tots coneixem històries d’inquilins que no han complert amb les seues obligacions, però no hem de generalitzar”, va subratllar, i va afegir que els titulars d’aquests habitatges “tindran darrere el consell i la Generalitat”.En aquest sentit, els titulars d’habitatges que se sumen a la borsa comptaran amb una assegurança d’habitatge gratuïta i una altra que cobreix els possibles impagaments per part dels inquilins. A banda dels lloguers convencionals, també es pot optar per iniciatives com la masoveria urbana. En el marc de la campanya Cases plenes. Pobles vius, el consell està visitant els municipis per donar a conèixer el projecte. Per la seua part, Jordi Teixidó, tècnic del consell i responsable de la campanya, va apuntar que el 17% dels pisos del Pla estan buits. A més, va indicar que en municipis de menys de 1.000 habitants podrien arribar a suposar el 25%.