El Match Point de Mollerussa aposta pels productes locals

El Match Point, el bar restaurant del Club de Tennis de Mollerussa, va tornar a obrir les portes dijous amb nous propietaris (d’una banda, una societat formada pels germans Llovera Baiget i, per un altre, Desirée Moreno) i aposta pels productes de proximitat. Sílvia Llovera va explicar que “ens agrada fer coses per a Mollerussa, perquè puguem créixer i tenir un espai perquè la gent pugui estar còmoda”. Llovera va mostrar la seua satisfacció per la bona acollida que han tingut en aquests primers dies d’obertura i va assenyalar que “no esperàvem tanta gent”. “Hem omplert els dinars i els sopars cada dia”, va assegurar. En aquest sentit, va apuntar que els clients van quedar “contents” i van destacar la qualitat del menjar.

D’aquesta manera, l’establiment, que té una nova cuina i s’ha sotmès a una reforma, oferirà menú tots els migdies, mentre que divendres i dissabte a la nit els clients podran triar plats de la carta. Els diumenges a la nit hi haurà pintxos. A més, Llovera va assenyalar que a l’estiu potenciaran els sopars a la terrassa. El Match Point, que té una desena de treballadors, obre d’11.00 a 21.00 hores de dilluns a dijous i divendres tanca a les 00.00. Dissabte i diumenge estarà obert entre les 09.00 i les 00.00 hores.