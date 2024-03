Un xoc entre un tren i un vehicle a Golmés interromp la circulació de la línia R12 i deixa 130 viatgers aturats

Aparatós accident a Golmés. Un xoc entre un cotxe i un tren en un pas a nivell sense barrera ha interromput la línia R12 entre Mollerussa i Cervera. Els fets han passat a l'avinguda Colònies de la població del Pla d'Urgell.

Pel que sembla, i segons explica Protecció Civil, el vehicle no hauria respectat la prioritat de pas en el pas a nivell sense barrera, i no hi hauria ferits, tot i que fins a sis dotacions de Bombers han treballat en l'excarceració del conductor del vehicle.

Com a conseqüència del xoc, el tren ha patit desperfectes i no ha pogut continuar la marxa, deixant els 130 viatgers, cap dels quals ferit, sense possibilitat de seguir el trajecte. S'ha gestionat el servei alternatiu per carretera.