El conductor d'un cotxe salva la vida després de ser atropellat per un tren

Golmés va fregar ahir a la tarda la tragèdia quan un tren de la línia R12 amb 130 passatgers a bord i una furgoneta van xocar en un pas a nivell a l’interior del municipi. L’accident es va saldar amb tres ferits: el conductor del vehicle, de 56 anys, que va salvar miraculosament la vida, va patir ferides de diversa consideració i va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova; i dos passatgers, que van ser atesos per una fuetada cervical. Una passatgera també va patir un atac d’ansietat.

El sinistre es va produir a les 15.38 hores quan, segons va informar Protecció Civil –que va activar en fase de prealerta el pla d’emergències Ferrocat–, un comboi va col·lidir amb un vehicle que no hauria respectat la prioritat en el pas a nivell sense barreres a l’avinguda Colònies de Golmés. La furgoneta va sortir disparada uns quinze metres i va quedar bolcada al costat de les vies. Fins al lloc es van desplaçar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies i un helicòpter del SEM. El conductor del vehicle va quedar atrapat i va ser rescatat. El tren, que havia sortit de Lleida a les 15.04 hores i havia de finalitzar el seu trajecte a les 18.23 hores a l’Hospitalet de Llobregat, va tenir desperfectes i no va poder continuar amb la marxa. Sanitaris i bombers van atendre els passatgers del comboi, que va parar a uns metres del lloc de la col·lisió. Dos d’ells presentaven una fuetada cervical per l’impacte i una dona va ser atesa per una crisi d’ansietat encara que no van requerir ser traslladats a un centre mèdic.Renfe va establir un servei alternatiu per carretera amb autocars fins a Manresa, on els viatgers van enllaçar amb trens de la línia R4. Tanmateix, a les 18.45 hores, els passatgers del tren accidentat continuaven al lloc i van mostrar el seu malestar a aquest diari. L’incident va afectar tres combois més de la línia, concretament els que van sortir de l’Hospitalet a les 14.12 hores i 18.30 hores amb destinació a Lleida i, en sentit contrari, el que havia de partir de la capital del Segrià a les 19.29 hores. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació de l’accident.