La nova guarderia, parada des de fa nou mesos

Les obres de la nova guarderia municipal i el Centre Cívic de Miralcamp estan paralitzades des del mes de juny passat per falta de finançament per continuar-les. Els treballs, impulsats per l’anterior equip de govern (Ara Miralcamp-AM), estan executats en un 40% i l’ajuntament ha contractat un crèdit de 300.000 euros per pagar el que ja s’ha construït.

L’alcalde, Melcior Claramunt, va apuntar que aquest equipament, amb un pressupost de 987.400 euros, es va iniciar sense comptar amb prou fons i tampoc s’havien sol·licitat subvencions públiques per pagar-lo. “A l’inici del mandat ens vam trobar que no hi havia prou liquiditat per continuar amb les obres i van quedar paralitzades”, va explicar. No obstant, va afegir que la voluntat de l’equip de govern actual és reprendre els treballs “quan es pugui” i culminar la nova guarderia i el centre cívic.Per reprendre aquestes obres, l’ajuntament ha sol·licitat ja subvencions al departament d’Educació i està pendent de la convocatòria del pla d’obres i serveis de la Generalitat, prevista per a aquest any.El primer edil va apuntar que el consistori es reunirà amb la constructora per establir un possible calendari d’obres en el moment en què disposi de liquiditat. Va afegir també que la prioritat serà acabar primer la guarderia municipal i després destinar qualsevol ajuda de Drets Socials per al nou centre cívic.

Polèmica per la ubicació, en una zona d’equipaments esportius

La ubicació d’aquest equipament, en una parcel·la de 555 metres quadrats al costat del camp de futbol, va suscitar certa polèmica entre els veïns. Part d’ells no la veien com la millor opció, ja que està allunyada de la zona escolar i en una parcel·la “petita”, que limita qualsevol possibilitat d’ampliació. El consistori va fer una modificació urbanística perquè els terrenys, qualificats com a sòl per a activitats esportives, poguessin acollir aquest equipament. També es va modificar el projecte perquè no es va avaluar l’afectació de serveis.