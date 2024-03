Queixes per l'estat d'un carrer de Mollerussa ple de clots

Més d’una trentena de veïns del carrer Lluís Millet de Mollerussa, proper al carrer Arbeca, denuncien el mal estat de la via, “totalment abandonada” i plena de grans clots. Alerten de la degradació del ferm, que és tan irregular que fa molt difícil poder-hi circular amb seguretat, i afirmen que ja han notificat aquesta situació a l’ajuntament en diverses ocasions, sense obtenir resposta.

“Està clar que el manteniment s’ha anat deixant amb el temps i la degradació ha anat en augment malgrat pagar els mateixos impostos que els veïns que viuen a la plaça Manuel Bertrand o l’avinguda de la Pau”, van assenyalar els veïns. És per això que han tornat a reclamar una actuació d’urgència que deixi el carrer en bones condicions, perquè “ja ens causa problemes de mobilitat” i “n’estem tips”.El carrer Lluís Millet, en el qual hi ha una quinzena d’habitatges, està sense pavimentar i no té sortida. El col·lectiu de veïns exigeix que es tapin els clots per poder circular-hi amb seguretat, amb les mateixes condicions en què està el següent carrer, Folch i Torres, que sí que té sortida al carrer Belianes. “Almenys demanem una actuació mínima per poder entrar a les nostres cases i evitar pols, fang i males herbes”, van dir.