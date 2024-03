Mollerussa inaugura la 151a Fira de Sant Josep amb 250 expositors i prop de 21.000 metres quadrats de superfície

detail.info.publicated ACN

Mollerussa ha donat el tret de sortida aquest dissabte a la 151a edició de la Fira de Sant Josep amb 250 expositors i prop de 21.000 metres quadrats de superfície. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha encapçalat l'acte d'inauguració del certamen que esdevé el punt de trobada del sector agrícola on ha destacat que la fira és un referent "pel teixit social i econòmic del conjunt de Catalunya". En la mateixa línia s'ha expressat el president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, qui ha dit que la voluntat del certamen "no és només ser un líneal expositiu". La Fira de Sant Josep clourà la 151a edició el proper dimarts amb un acte presidit pel conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort.

Serret ha destacat que la Fira de Sant Josep "té efectes a tot Catalunya" i que des del Govern han volgut ser-hi presents per acompanyar el sector. En aquest sentit, ha dit que la vocació de la Generalitat és la de "ser útils" per la ciutadania i donar recursos per afrontar "grans reptes" com ho són la transformació demogràfica i digital i el canvi climàtic.

Per la seva banda, Solsona ha subratllat que la voluntat de la fira va més enllà de ser un lineal expositiu i que preveu ser un espai on es pugui "parlar de tot", fent referència als temes de reivindicació del sector agrícola.

Els expositors participants en la 151a Fira de Sant Josep estan repartits entre els pavellons firals i el recinte exterior, que enguany consolida la seva remodelació amb motiu del 150è aniversari del certamen. De fet, és en aquest espai on s'ubiquen la majoria d'expositors de maquinària agrícola, especialment els 11 concessionaris de tractors. Així mateix, la fira compta amb una vintena de parades d'alimentació a l'entorn de l'avinguda del Canal.

A banda de la inauguració a càrrec de la consellera, el programa d'actes oficials de la 151a edició de la Fira de Sant Josep es complementarà amb la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, el proper dilluns en el marc del Dia de la Comarca. Al vespre, Erra presidirà la Recepció als Expositors i el lliurament dels premis Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials als quals s'han presentat 13 màquines de 10 expositors diferents.

43è Saló de l'Automòbil

Paral·lelament a la fira agrícola, la capital del Pla d'Urgell també acull el Saló de l'Automòbil al recinte de les piscines amb un total de 24 concessionaris. De fet, l'organització ha apostat per habilitar millores com l'augment de la lluminositat i de la connectivitat del servei de wifi a la zona, així com l'aplicació d'una capa de sauló de sorra per marcar el camí dels vianants i delimitar els espais.

Precisament, una de les novetats de l'edició d'enguany és l'acte d'inauguració del saló per tal de reconèixer l'espai com el segon certamen més important de vehicle nou a Catalunya. L'acte d'inauguració se celebrarà aquest diumenge i anirà presidit pel director general d'Estratègia Industrial i de la PIME del Ministeri d'Indústria i Turisme, Jordi Garcia.

Crida a buscar acords

En el marc de l'acte d'inauguració de la Fira de Sant Josep, Solsona ha lamentat que els pressupostos de la Generalitat no hagin prosperat en un context "de multicrisi" i que la seqüència del 2024 hagi "quedat truncada legítimament". Per això, l'alcalde de Mollerussa ha fet una crida perquè les diferents formacions busquin acords de manera "responsable" perquè el país "no s'aturi".

"El Govern no renunciarà a grans projectes"

En una atenció als mitjans de comunicació, la consellera Meritxell Serret ha defensat que el Govern actual no renunciarà a "grans projectes" i ha recordat que els pressupostos preveien partides per "acompanyar" a la societat a ser més "resilient".

En aquesta línia, ha recordat la voluntat del Govern d'invertir per pal·liar els efectes de la sequera, millorar l'atenció primària i assegurar la gratuïtat de les escoles bressol. Així mateix, ha tret pit de l'aprovació de la llei d'amnistia aquest dijous i ha assegurat que el Govern treballarà per resoldre el conflicte polític i donar veu a la ciutadania amb un referèndum d'autodeterminació.

D'aquesta manera, ha justificat la convocatòria d'eleccions del 12-M per fer "un pas" que permeti donar seguretat a un govern "fort" i "tirar endavant el país".