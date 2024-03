L'estació tindrà un pas soterrat per a vianants

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) impulsa un projecte per habilitar un pas soterrat a l’estació de tren de Bell-lloc perquè els passatgers puguin canviar d’andana amb més seguretat. Actualment, els usuaris de la línia que uneix Lleida i Barcelona per Manresa (R-12) han de creuar les vies per accedir a l’altra plataforma. El primer tinent d’alcalde de Bell-lloc, Francesc Rabés, va valorar positivament aquesta actuació i va assenyalar que permetrà reforçar la seguretat. L’empresa pública ja ha iniciat els tràmits administratius i ha fet els primers passos per a les expropiacions que seran necessàries per al projecte.

Així mateix, Rabés va apuntar que volen demanar a l’Adif que autoritzi l’obertura d’una porta a la tanca que delimita l’estació a l’altura del camí vell de Bellvís. L’objectiu d’aquesta mesura és facilitar l’accés a peu dels veïns d’aquesta zona de Bell-lloc a les andanes, aprofitant el nou pas soterrat que projecta l’Adif.

Golmés vol barreres en una cruïlla arran d’un accident

El ple de Golmés debatrà demà una moció per demanar al ministeri de Transports que millori la seguretat i instal·li barreres en el pas a nivell en el qual dimarts de la setmana passada van xocar un tren de la R-12 i una furgoneta. El text reclama també que en menys de tres mesos es dugui a terme un estudi sobre els passos a nivell sense barreres que Adif té a Lleida, que es reforci la seguretat en aquests encreuaments i que se suprimeixin progressivament. L’alcalde, Jordi Calvís, va recordar que l’altre pas a nivell, situat a la zona dels Merlets, se suprimirà amb el projecte que impulsen la Generalitat, Adif i els ajuntaments de Mollerussa i Golmés. Les actuacions inclouen l’eliminació de tres creus amb les vies de la R-12 i habilitar dos passos inferiors per a vianants i ciclistes i una carretera que passarà per sobre de les vies a Golmés. A Mollerussa se suprimiran dos passos a nivell: el del consell, amb un pas inferior pel qual no podran circular vehicles de més de 3 metres d’alt, que es desviaran pel Vial Nord; i el del carrer del Palau, que es tancarà, com ja va avançar SEGRE.