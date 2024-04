Mollerussa aprovarà aquesta setmana la cessió d'un terreny per a la construcció de la nova comissaria de Mossos

Terrenys per a la nova seu de l'ABP Pla d'Urgell - Garrigues dels Mossos d'Esquadra a Mollerussa

El Ple ordinari de dijous portarà l'aprovació la cessió gratuïta dels terrenys que han d'acollir la futura Àrea Bàsica Policial del Pla d'Urgell – Les Garrigues, en dos finques municipals que sumen 8.252 metres quadrats i també una campa de 1.499 metres quadrats destinada a equipaments del Parc de Bombers. L'alcalde Mollerussa, Marc Solsona, ha recordat que la previsió del Departament d'Interior és licitar aviat les obres de construcció d'aquest nou equipament que es vol començar a edificar aquest estiu. El projecte acumula retards en el calendari ja que al 2022 es va anunciar que entraria en servei aquest 2024. Les obres estan pressupostades per més de 6 MEUR.

L'edifici projectat, al peu de la carretera de Linyola LP-3322, disposarà de tres volums i comptarà amb una aula de formació i una galeria de tir per donar servei a totes les comissaries de la Regió Policial Ponent. D'aquesta manera, es preveu que sigui una de les més grans de Catalunya.

En un altre ordre de coses, el ple també adjudicarà el servei de gestió de les tres escoles bressol municipals, Para-Sol, La Quitxalla i El Niu, a les mateixes cooperatives que les han estat gestionant des de la seva obertura. Aquest és el resultat de la licitació que s'ha dut a terme després que a finals de l'any passat finalitzés la concessió administrativa que tenien les empreses gestores fins al moment. D'aquesta manera, pel que fa a les escoles bressol Para-Sol i La Quitxalla, el preu anual del servei es fixa en 193.798 euros amb un termini d'execució de dos anys, prorrogable a dos anys més, mentre que en el cas d'El Niu, el preu anual del servei es fixa en 394.608 euros amb la mateixa durada del contracte.

Altres punts de l'ordre del dia són dues modificacions de pressupost per 39.185 i 37.700 euros així com un expedient de reconeixement de crèdit per 16.770 euros.