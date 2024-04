Aragonès proposa al Palau d'Anglesola una conselleria específica per a la llengua catalana si torna a ser president

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del Govern i candidat d'ERC a les eleccions del 12-M ha proposat, durant la seua visita al Palau d'Anglesola, la creació d'una conselleria específica de la llengua catalana si torna a ser elegit. Ho ha plantejat davant la "preocupació" que considera que té el país per l'ús social de la llengua i per això ha apostat perquè hi hagi un conseller a la taula del Govern amb aquest principal objectiu. Aragonès també ha respost a les crítiques de la CUP davant la proposta de referèndum que ha fet i ha remarcat que volen "avançar" i això no vol dir només convocar el referèndum i guanyar-lo sinó "aplicar" també el resultat. En relació al fet que Roger Torrent no estigui a la llista dels republicans, Aragonès ha dit que compta amb ell de nou com a conseller per al proper mandat.

Aragonès ha visitat aquest dimecres la recent estrenada escola Arnau Berenguer del Palau d'Anglesola i en aquest marc, ha fet referència a la política educativa i cultural del país. Així, ha remarcat el compromís per la llengua catalana de l'actual Govern i ha recordat algunes mesures com la "recuperació" de l'aposta per l'audiovisual català, els mitjans públics o la defensa del català a l'escola. També ha esmentat "l'impuls" de la política cultural en l'àmbit de les 3 Xemeneies, i el fet de poder garantir l'accés als serveis públics en català amb cursos específics per a sanitaris que ha apostat per estendre a d'altres sectors.

Per tot plegat, Aragonès ha situat la creació d'una consellera per a la llengua catalana com un "repte que s'ha de situar al màxim nivell" ja que el català és "el nervi de la nació" i s'ha de seguir defensant com a factor de "cohesió social".

La proposta de referèndum

En relació al 'no' del govern espanyol a la proposta de referèndum que va fer aquest dimarts, Aragonès ha reiterat que seguiran defensant la independència de Catalunya i ha recordat que sempre que se'ls ha dit que no a les propostes han insistit i al final han aconseguit respostes favorables com en el cas del traspàs de Rodalies, l'ingrés mínim vital o la llei d'amnistia. Aragonès ha remarcat que ells són clars en el plantejament i ha demanat al govern espanyol i al PSOE que diguin quin és la seva proposta.

En aquest sentit i en relació a les crítiques de la CUP a aquesta proposta, Aragonès ha destacat la necessitat de poder aplicar el resultat del referèndum en cas que sigui afirmatiu no com va passar l'1-O, i també de poder tenir garantit el reconeixement en l'àmbit internacional.

Vol Torrent de conseller al proper Govern

Pel que fa a la caiguda de molts consellers de la llista d'ERC per al proper 12-M, Aragonès ha dit que és molt complicat que hi puguin figurar els 14 que hi ha actualment. Això no obstant, ha defensat la seva tasca i ha dit que té clar que si torna a ser president, el futur govern seguirà el mateix esquema que l'actual. En el cas concret de Roger Torrent, que a les passades eleccions anava de número 3, ha dit que és un dels "grans valors" en l'àmbit econòmic i que compta amb ell com a conseller d'Empresa i Treball per al futur executiu.