Els alumnes estrenen nova escola

Passades les vacances de Setmana Santa el Palau d’Anglesola va estrenar ahir el nou col·legi Arnau Berenguer amb un emotiu retrobament entre els alumnes. Fins ara, els escolars es repartien entre dos edificis situats a l’avinguda Sant Roc i a la plaça Generalitat. Les obres que s’han portat a terme han consistit en l’ampliació del primer immoble per unificar el centre educatiu en un sol edifici que ha permès que tots els escolars estiguin junts. El projecte també contempla una escola bressol amb 41 places, un servei del qual no disposava actualment aquest municipi del Pla d’Urgell.

Més de mig centenar de persones entre familiars d’alumnes, exalumnes, regidors i mestres van participar abans de Setmana Santa en el trasllat d’equipaments i estris a les classes. Els treballs es van centrar a distribuir els mobles nous per poder muntar-los. També es van instal·lar armaris, taules i cadires que es van portar de l’edifici de la plaça Generalitat. Segons l’alcalde, Francesc Balcells, el trasllat el van protagonitzar els veïns perquè “fer un canvi d’escola és un fet històric i hi volíem participar tots”. Balcells va assegurar que “va tenir molt sentit que fos el poble qui moblés el col·legi, perquè són els veïns que així ho volien”. A més, va reclamar poder comptar amb un institut escola. Ahir va culminar un llarg procés, va incidir el primer edil, ja que la unificació en una nova escola era un projecte que el poble ha reivindicat des de fa més de vint anys.L’obra ha estat executada per Romero Polo i ha suposat una inversió de més de 3,2 milions d’euros, dels quals l’ajuntament n’ha assumit 365.000 i la resta l’ha sufragat la conselleria d’Educació. La Llar d’Infants ha costat un total de 679.266 euros finançada íntegrament pel Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) i els fons europeus Next Generation.Segons l’alcalde, el projecte va començar a prendre forma l’any 2019 i l’octubre del 2022 es va posar la primera pedra i després de més d’un any d’obres el nou col·legi ja està enllestit. Avui visitaran les instal·lacions el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Educació, Anna Simó. Balcells va remarcar que comptar amb una escola unificada i ampliada permetrà la cohesió del claustre de professors, la qual cosa alhora revertirà en una millor tasca docent; també homogeneïtzar els horaris de les famílies amb nens a Infantil i Primària, ja que estaven separats; una millor relació entre famílies i l’escola i una organització d’activitats extraescolars òptima.