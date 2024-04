Fidels a la tradició de les Caramelles

Més d’un centenar de veïns de Vilanova de Bellpuig van tornar a ballar les tradicionals Caramelles diumenge passat. Va ser tot un èxit de convocatòria d’una iniciativa que ha mantingut viva l’Agrupació Sardanista del municipi i que involucra persones de totes les edats. L’escenari és a l’aire lliure, en ple centre del municipi. Enguany, no obstant, davant l’amenaça de pluja la celebració es va traslladar al pavelló poliesportiu.

Petits i grans van protagonitzar un total de nou danses tradicionals, culminant així nombrosos dies d’assajos perquè aquesta festa popular aconseguís l’èxit esperat. Un nombrós públic fidel, principalment format per famílies i amics, va omplir el pavelló per donar tot el seu suport a aquesta activitat, que s’ha convertit en un símbol identificatiu de Vilanova de Bellpuig.Després de la celebració de les Caramelles, Vilanova de Bellpuig ja té llesta la programació d’activitats de primavera, que es portaran a terme durant tot el mes d’abril, organitzades pel consistori local. Així, per a demà dijous, la Llar de Municipal de la Gent Gran celebrarà un taller de sabons decoratius a càrrec d’usuaris de l’associació Acudam. És una iniciativa organitzada per l’Associació de Dones Anjua a la qual es poden inscriure persones de totes les edats. Activitats literàries, caminades o exposicions també formen part d’aquesta programació cultural. Així, un total de 350 alumnes de tercer a cinquè d’ESO de diferents pobles de la comarca participaran divendres en la dotzena edició del concert Cantem al pavelló poliesportiu d’aquest municipi del Pla d’Urgell.Organitza la iniciativa el consell comarcal del Pla d’Urgell juntament amb el consistori, el seminari de mestres especialistes de música i l’Escola Marinada. Serà a partir de les vuit del vespre quan es farà la interpretació de l’obra La ciutat i la lluna, de Poire Vallvé. La música anirà a càrrec de la Jove Orquestra de l’Escola Municipal de Música de la capital del Pla d’Urgell.Així mateix, la narració de la història anirà a càrrec dels alumnes de l’escola Marinada, sota la direcció de Josep Miquel Mindán.