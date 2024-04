L'artista i dissenyador Xavier Brufau inaugura les festes de Sant Isidori

El dissenyador, artista i director de l’Escola Ondara de Tàrrega, Xavier Brufau, natural i veí de Mollerussa, va ser l’encarregat de llegir ahir el pregó d’inauguració de les festes de Sant Isidori, que es prolongaran fins diumenge. Brufau va centrar el discurs en la seua vinculació amb la capital del Pla d’Urgell, que va equiparar a una relació amorosa. Brufau, que és llicenciat en Belles Arts i també activista cultural, va parlar de Mollerussa i dels seus vincles amb la ciutat, amb Sant Isidori i amb el teatre de L’Amistat a partir de la seua experiència personal i artística. Va parlar dels seus orígens, el barri on va créixer, de la seua formació i el contacte amb l’associacionisme i va continuar repassant el seu pas per l’escola Ondara com a alumne, la continuació de la formació a la universitat i el retorn a Ondara com a director. “Vaig tornar per amor (a Mollerussa) i d’aquí surten les millors creacions de la meua vida, les meues filles”, va dir poc abans del pregó. “Gairebé per accident” va treballar com a tècnic de Cultura a l’ajuntament, des d’on va comissariar el MMAC, va participar en la creació de l’Elèctric Cafè i va formar part del comitè dels Vestits de Paper. Va cofundar l’estudi depastademoniato, on es va crear la imatge corporativa de l’ajuntament. Va acabar “ratificant” l’amor per Mollerussa i entregant les litografies amb motiu del centenari del teatre de L’Amistat.