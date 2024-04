El Pla dissenya un estudi per habilitar vies només per a bicis

El consell del Pla d’Urgell vol que tots els pobles de la comarca comptin amb camins exclusius per als ciclistes. L’objectiu seria dotar-los d’una xarxa de camins que comuniquin tots els municipis no només per a activitats de lleure, sinó també, per exemple, per poder anar a treballar en bicicleta utilitzant una via segura. Així ho va explicar ahir el president de la corporació, Carles Palau, durant la presentació de la quinzena Catigat. Palau va remarcar que ja han iniciat contactes amb diferents administracions com la Generalitat o la Diputació amb l’objectiu de donar viabilitat a aquesta iniciativa que implicaria la creació de noves vies així com també la utilització d’altres d’existents. Palau també va remarcar que en alguns casos hi podria haver trams l’ús dels quals es comparteixi amb altres vehicles, malgrat que el mapa final encara està per definir. Aquest projecte és fruit del treball que ha dut a terme l’organització de la Catigat, que reuneix anualment uns mil inscrits. Aquest any la prova no competitiva està prevista per al 28 d’abril i tindrà com a seu el Palau d’Anglesola. En aquest sentit, l’alcalde, Francesc Balcells, va reivindicar la necessitat de construir una passarel·la de vianants i ciclistes que uneixi aquest municipi amb Mollerussa, un projecte que està en tràmit de resolució de les al·legacions per part del ministeri de Transports.