Renaldo & Clara tanquen el Festival Saó de Música amb un nombrós públic

Un concert acústic a càrrec de Renaldo & Clara amb nombrós públic va servir per clausurar el primer Festival Saó de Música de Bellvís. La bona resposta del públic ha fet que l’ajuntament treballi ja per a la segona edició. L’escenari va ser el Casal Cultural Sebastià Serrano, dissabte passat. Els assistents van poder disfrutar d’una sessió de música folk, rock i música introspectiva, amb temes procedents del seu últim àlbum, La boca aigua.

El Festival Saó de Música ha comptat amb la participació de músics i grups destacats de l’escena nacional i també de l’àmbit més local. El cicle va incloure concerts com el de Cesk Freixas, que va repassar els grans èxits de la seua carrera. El grup lleidatà Selva Nua va ser l’encarregat d’inaugurar aquest cicle musical el 4 de març per presentar les seues noves cançons. Bellvís també va poder disfrutar de la música de Meritxell Neddermann, que va interpretar les peces que formen part del seu últim treball discogràfic, que porta per nom Suelta. No va faltar al festival el grup local Escorça, amb un repertori de versions que va connectar amb el públic assistent. L’objectiu d’aquest cicle ha estat difondre la música en directe amb concerts íntims que atansin els intèrprets als espectadors.