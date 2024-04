Mollerussa testa un pilot amb nassos electrònics per detectar olors nocives i trobar-ne l'origen

detail.info.publicated acn

Mollerussa testarà una nova prova pilot per millorar la qualitat de vida de la ciutadania consistent en la detecció d'olors nocives i l'anàlisi de la seva procedència, dades que seran comunicades en temps real als veïns perquè en puguin optimitzar el funcionament amb la seva experiència. De moment, ja s'han instal·lat cinc aparells en diferents punts del municipi, alguns pròxims a zones industrials, i ja s'està treballant en la recopilació de dades. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona ha destacat que com que aquests dispositius són de l'Ajuntament els podran col·locar on decideixin del municipi en funció si es detecta alguna olor o incidència estranya per tal d'avaluar del que es tracta.

El projecte està desenvolupat per Partner IoT SL, una empresa del grup Vunkers i s'ha dut a terme gràcies a un ajut europeu. La iniciativa s'emmarca en l'estratègia Mollerussa SmartLab, promoguda per l'Ajuntament per oferir un entorn real per testar tecnologia que aporti solucions a la vida a la ciutat, una estratègia iniciada el 2016 que ja ha provat vuit projectes pilot. En el cas concret d'aquest projecte de nassos electrònics, segons l'alcalde Marc Solsona, Mollerussa és el primer municipi que el desenvolupa.

La coordinadora de projectes tecnològics de Partner IoT SL, Clàudia Espinosa, ha explicat que l'objectiu és fer una "xarxa perimetral" que protegeixi a la ciutadania a través de la identificació dels agents causants d'emissions de gasos contaminants i aplicar solucions en conseqüència per millorar la qualitat de l'aire i, fins i tot detectar potencials riscos. Per aquest motiu, s'ha dissenyat una plataforma que permeti contrastar les dades recollides pels nassos electrònics i els avisos fets per la ciutadania, que tindran informació de qualitat i transparent a temps real.