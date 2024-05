Fins a 500 tastos gratis a la Mostra de Vins i Tapes

L’associació Mollerussa Comercial celebrarà dissabte vinent la segona edició de la Mostra de Vins i Tapes al pati de Cal Jaques. Per incentivar la participació, l’entitat regalarà fins a 500 tastos de vi. En concret, les persones que portin a terme una compra en qualsevol establiment associat per un import mínim de 15 euros podran dipositar fins al 3 de maig un bitllet en una urna que tindrà cada negoci. Cada establiment sortejarà així dos tiquets dobles de tast de vins durant la jornada.

La vetllada tornarà a donar protagonisme a la moneda oficial de l’entitat, el molleuro. Per aquesta raó, els participants hauran de canviar els seus diners per aquesta moneda (el valor de la qual equival a un euro) per poder adquirir tiquets de degustacions de tapes i vins. Per poder tastar aquests últims, el públic haurà de llogar per dos euros una copa, que es tornaran una vegada els seus usuaris la retornin a l’organització. L’horari serà de les set de la tarda fins a les onze de la nit i el grup Pasquins serà l’encarregat d’amenitzar la vetllada, amb un concert a partir de les nou de la nit.Aquesta és una iniciativa dels comerciants de la capital del Pla d’Urgell que torna després de l’èxit aconseguit l’any passat i que promociona el sector de la restauració de la ciutat, en contacte directe amb els productors de vi.

Entreguen els premis de la gimcana ‘Ai, quin embolic!’

La gimcana Ai, quin embolic! que Mollerussa Comercial organitza juntament amb el Servei de Català del Pla d’Urgell ja té guanyadors. Els estudiants dels col·legis de Primària de la ciutat, així com públic en general, va poder participar en un joc que va consistir a descobrir paraules correctes i incorrectes en català que es trobaven en aparadors dels negocis adherits a l’associació. Els centres educatius van rebre un xec de 50 molleuros per invertir en material escolar. Així mateix, un alumne de cinquè i altre de sisè de cada escola va aconseguir un obsequi de 25 molleuros per gastar en material escolar. També hi va haver quatr guanyadors en la modalitat de públic en general, amb 25 molleuros de premi.