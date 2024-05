Gairebé 300 mandales per decorar carrers i cases

Un grup de veïns de Castellnou de Seana han elaborat prop de 300 mandales i atrapasomnis que pengen de les façanes i balcons d’habitatges, així com d’equipaments públics com l’ajuntament, l’escola de primària o el consultori mèdic. Són el resultat del treball de 25 dones que van participar en un taller que va impartir Mariló Manzano, veïna de Castellnou, amb la col·laboració de l’Associació de Dones Castellnouenques i el consistori.

L’elaboració d’aquests ornaments va començar al febrer i, davant l’interès que va despertar la iniciativa, van decidir fer-ne prous per poder repartir-los entre tots els veïns que els sol·licitessin. En total, 132 habitatges del municipi ja llueixen aquest tipus de decoracions, que s’han repartit de forma gratuïta. Malgrat tot, el grup continua elaborant mandales i atrapasomnis per satisfer l’elevada demanda. També es poden trobar penjats en els arbres a la plaça de l’ajuntament i les autores preparen una nova decoració per a l’edifici de l’església.La regidora de Festes, Carme Jordán, va explicar que aquesta iniciativa ha contribuït que un bon grup de veïns col·laborin en un projecte que busca diferenciar Castellnou, ja que els aficionats a aquest tipus de dissenys poden descobrir el municipi al mateix temps que admiren les mandales. Jordà també va voler agrair la tasca que ha portat a terme Manzano així com els veïns que hi han elaborat o han col·locat aquests ornaments.