'Nassos' electrònics per detectar emissions nocives

La ciutat de Mollerussa compta amb un nou sistema per detectar contaminació i emissions nocives en l’aire. Són els nassos electrònics que s’han instal·lat en cinc punts de la ciutat per analitzar-les i rastrejar-ne l’origen. Aquesta informació estarà a l’abast dels veïns, que podran consultar-la a través de l’aplicació eAgora, utilitzada també per a la difusió de bans municipals.

Els sensors s’han instal·lat en zones cèntriques o pròximes a zones industrials. Són a l’ajuntament de Mollerussa, l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell, els pavellons, la zona dels Vilars i el carrer Santa Anna. Al marge d’aquests dispositius, els veïns podran avisar a través d’eAgora si perceben olors que puguin procedir d’emissions nocives. El consistori, per la seua part, podrà contrastar aquests avisos amb les dades que recullin els nassos electrònics, així com canviar la ubicació d’algun d’aquests quan es consideri necessari.L’empresa Partner IoT, del grup Vunkers, porta a terme aquesta prova pilot. S’emmarca en el projecte Mollerussa SmartLab, promogut per l’ajuntament per afavorir que la ciutat aculli solucions tecnològiques per millorar la qualitat de vida dels veïns. La presentació d’aquesta iniciativa es va portar a cap ahir a l’ajuntament i va comptar amb la participació de l’alcalde, Marc Solsona, la regidora de Participació, Romy Balagué, la coordinadora de projectes tecnològics de Partnet IoT, Clàudia Espinosa i Albert Mas, CEO del grup Vunkers.

Els veïns poden consultar les dades en temps real a través de l’aplicació eAgora

El primer edil va remarcar que aquesta és la vuitena iniciativa que es du a terme a través de l’estratègia Mollerussa SmartLab, que funciona des de l’any 2016. També va destacar la importància que, per primera vegada, la capital del Pla d’Urgell ofereixi dades obertes en temps real a la ciutadania. Val a recordar que nombrosos municipis utilitzen l’aplicació eAgora per difondre pregons i anuncis, així com una agenda d’activitats. Per un altre costat, també permet que els usuaris avisin d’incidències l’administració. En el cas de la localitat de Mollerussa, ara ja està actiu l’apartat dedicat a la qualitat de l’aire de la ciutat. També està activada la secció per poder avisar sobre pudors a la capital del Pla d’Urgell.