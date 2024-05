Hereu defineix Lleida com "un dels epicentres" de la indústria agroalimentària

detail.info.publicated agències

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha definit Lleida com a "un dels epicentres" de la indústria agroalimentària i ha dit que la zona està consolidant el seu lideratge al sector. Ha sostingut que "ve d'una llarga tradició, però s'està transformant" amb inversions en innovació, durant la visita que ha fet aquest divendres a la fàbrica de Teresa Carles Flax & Kale a Bell-lloc d'Urgell per conèixer els projectes d'I+D+i relacionats amb innovació, digitalització, traçabilitat i sostenibilitat que han obtingut finançament a través del PERTE Agroalimentari que gestionen diferents ministeris del Govern d'Espanya, inclòs dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

A la visita també hi ha assistit el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, i el Comissionat Especial per al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) Agroalimentari, Jordi Carbonell.

Hereu ha assegurat que aquesta empresa "n'és un dels millors exemples" i que és puntera al sector, i ha recordat que el Govern li ha assignat més de 4 milions d'euros per optimitzar els processos productius, digitalitzar-se i avançar en transició energètica.

En un altre ordre de coses, Hereu, considera que Catalunya necessita una "política més seriosa i amb molta més ambició" per abordar temes importants com són la gestió de l'aigua, l'energia, l'educació o les infraestructures. Això, després que en els darrers anys, ha dit, és "evident" que el país "ha mostrat debilitat a l'hora de planificar i projectar el seu futur", motiu pel qual defensa Salvador Illa com el "millor candidat" que pot donar-li "un nou impuls". Hereu ha dit que el PSC es presenta el 12-M amb l'objectiu de "guanyar amb molta força per governar" i deixa els possibles pactes per a l'endemà dels comicis. Això si, defensa que els socialistes tenen la virtut de dialogar amb totes les forces, "menys amb els extrems".