L'IRTA presenta una xarxa d'assistència al reg per ajudar els productors a optimitzar l'ús de l'aigua

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha presentat aquest dimecres a Mollerussa la iniciativa RegAssist, una xarxa d'assistència per ajudar el sector agrícola a optimitzar l'ús del reg i la gestió de l'aigua. Això, a partir d'una combinació de dades i noves tecnologies que permeten simular en temps real les condicions hídriques del camp i l'experiència de tècnics especialitzats. Enguany es desplegaran quatre primers tècnics, un per cada demarcació. El director general de l'Institut, Josep Usall, ha explicat que amb aquest programa l'IRTA fa un pas més i passa de "passar informació" a oferir "una assessoria global" dirigida a comunitats de regants, cooperatives i altres entitats especialistes en la gestió hídrica.

L'objectiu principal del RegAssist, ha explicat Usall, és poder "gestionar millor els conreus i l'aigua per produir més aliments amb menys aigua", en un context on les sequeres seran cada vegada més recurrents.

El director general de l'IRTA ha afegit que el programa gira al voltant de tres grans eixos: Coneixement, tecnologia i proximitat. Per una banda, recull el coneixement de 30 anys de recerca de l'IRTA i la tecnologia disponible, ja sigui a través d'agricultura de precisió, intel·ligència artificial i imatges satèl·lit, que permeten saber quins conreus i aigua disponible hi ha a Catalunya i, a la vegada, simular en temps real quanta aigua hi ha disponible i quanta aigua necessiten els cultius.

D'altra banda, la missió de RegAssist és transmetre aquest coneixement als agents locals del territori perquè el puguin aplicar de la manera més convenient. Això es durà amb el desplegament d'una xarxa de tècnics especialitzats que es repartiran arreu del país. A més, l'IRTA vol que la comunicació dels tècnics i els agents del territori sigui bidireccional, de manera que puguin recollir informació addicional, com ara noves fonts d'aigua poc estudiades com ara aigües subterrànies o regenerades, ha explicat el coordinador de xarxa d'assistència de la iniciativa, Jordi Oliver.

Aquest 2024 es desplegaran els primers quatre tècnics, que es repartiran a l'àrea de Lleida, on generalment es cultiven fruiters i cultius extensius; al Camp de Tarragona, on hi ha avellaners i hortícoles; a Girona, amb fruiters i extensius, i a l'àrea de Barcelona, amb hortícoles i fruiters. De cara al 2025, l'IRTA preveu implantar la xarxa a la resta del territori i normalitzar-ne el seu funcionament, més enllà de l'emergència actual.