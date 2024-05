Millores per facilitar l'accés a la residència

L’ajuntament de Vilanova de Bellpuig ha dut a terme obres per facilitar el pas de vianants al carrer Pare Pacífic, que facilita l’accés a la residència per a la tercera edat, així com el consultori mèdic, la zona escolar o el pavelló poliesportiu.

Els treballs han inclòs la reducció del carril d’aparcament i l’ampliació de la vorera, que tindrà una superfície llisa, pensada per a la gent gran. També s’han plantat arbres de diferents varietats, les branques dels quals hauran de fer ombra per facilitar el pas les hores de més sol a l’estiu. Aprofitant aquesta actuació, s’ha millorat a més el pas de la fibra. El consistori ha apostat per aquestes obres amb l’objectiu que el vianant tingui més espai a la via, facilitant la sociabilització i les relacions intergeneracionals. Els treballs s’han dut a terme amb una subvenció del Servei Català de Trànsit de 150.000 euros, que ha cobert el 100% de l’obra.La posada en marxa de la via es va fer diumenge, coincidint amb la Festa de la Gent Gran, un acte que compleix 30 anys i que inclou un homenatge a les persones que aquest any han fet els 80 anys, així com les parelles de 50. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Vilanova, Dolors Pascual; la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés; el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i el president de la Llar Municipal de la Gent Gran, Ramon Tudela.