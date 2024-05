Xarrades de sexe per a joves; jocs de taula per als més petits o xarrades sobre la gestió de les emocions per a pares amb fills de quatre a sis anys són activitats incloses en la Setmana de les Famílies, que se celebrarà del 13 al 18. És una iniciativa del consell del Pla, la Banqueta i els serveis d’Intervenció Socioeducativa Itinerant i d’Orientació i Acompanyament a les Famílies.