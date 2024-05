De Can Niubó al pont de Londres

Viu a Bellvís i amb 90 anys explica que després de la jubilació va descobrir la millor de les aficions: la construcció de maquetes d’edificis històrics amb fusta reciclada. Josep Arderiu Sabaté va començar fa anys com una manera de distreure els seus nets quan el visitaven durant les vacances d’estiu. Li va agradar el fet de treballar aquest material i, a poc a poc, va anar donant forma a construccions reconegudes com l’edifici de Can Niubó, seu del consell comarcal del Pla d’Urgell, o l’església de Santa Maria de Bellvís. No va parar fins a aconseguir dos dels seus treballs més elaborats: la Seu Vella de Lleida i la façana de la Passió de la Sagrada Família de Barcelona “Vaig invertir 700 hores en el primer i en el segon, 600”, remarca.

En l’actualitat ja compta amb una cinquantena de maquetes acabades, entre les quals la capital de Burgos o el pont de Westminster de Londres. Els veïns del Poal han pogut descobrir-les durant el cap de setmana passat en una exposició que va organitzar el consell parroquial del municipi a l’església. L’acte inaugural va comptar amb la participació de la historiadora i exdiputada de Vilanova de Bellpuig Montserrat Macià, que va destacar la tasca tècnica i artística d’aquestes maquetes, així com l’“amor” amb què han estat construïdes. L’acte també va comptar la participació del consell parroquial i l’alcaldessa del Poal, Estela Lleonart. “Gaudeixo com un nen petit mentre les faig. És un orgull. Tinc una família fabulosa que m’ajuda en tot moment. He estat agricultor tota la vida, i molt orgullós de ser-ho. Però després de la jubilació, un s’ha de prendre les coses d’una altra manera. Així, recomano a les persones que es jubilin que no es quedin postrats a la butaca mirant la televisió. Han de buscar aficions, no s’ha d’estar quiet”, remarca el Josep, Pepe, per als seus amics.