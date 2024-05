El jutge deixa sense contracte de lloguer 15 famílies en un edifici de la Sareb

El Jutjat de Primera Instància ha declarat sense validesa els contractes de lloguer pels quals quinze famílies resideixen al número 82 del carrer Carretera Vella de Golmés, cosa que, des d’ahir, quan van conèixer la sentència, els situa en uns llimbs habitacionals: no són inquilins ni propietaris, però tampoc okupes; i, en qualsevol cas, són el que siguin per decisió judicial.

L’edifici, en què algunes d’aquestes famílies fa més d’una dècada que resideixen, va passar fa uns mesos a ser propietat de la Sareb o banc dolent, que va executar una hipoteca pels impagaments de l’anterior propietari, J. V. V., a Aliseda, la immobiliària de l’extint Banc Popular.Aquest plet va començar el 2018, data en la qual els inquilins havien començat a abonar en mà els arrendaments.“És procedent declarar que no tenen dret a romandre als habitatges ubicats a l’immoble” els veïns amb contractes datats abans del març del 2019, ja que estarien vençuts per haver passat més de cinc anys des de la seua firma, acaba el magistrat del Jutjat de Primera Instància número 5 de Lleida, que afegeix que cap d’aquests va arribar a estar inscrit en el Registre de la Propietat.Per als posteriors a aquesta data, afegeix, el contracte aportat “té aparences de ser fraudulent” i “és probable que [...] siguin simulats”, ja que cap dels seus titulars no aporta justificants dels pagaments, afegeix el jutge, que arriba a la mateixa conclusió per a les quinze famílies d’inquilins: “Declaro que cap [...] té títol vàlid per prosseguir en l’ocupació de l’immoble objecte de l’execució hipotecària”.

L’ajuntament contacta amb Habitatge i amb Serveis Socials per evitar un desallotjament

“Només falta el llançament”, temen els inquilins de l’edifici, que se senten en uns llimbs jurídics davant d’una sentència que, d’altra banda, no és recurrible davant de l’Audiència Provincial ni el Tribunal Superior. D’altra banda, fonts de la Sareb van explicar que “el que calia aclarir és si els contractes eren vàlids o no, i el jutge ha dictaminat que aquests contractes no els donen dret a romandre a l’immoble” de la Carretera Vella.“A partir d’aquí, es parlarà amb ells i se’ls oferirà un lloguer per una renda conforme amb l’edifici i amb la zona. I si no s’arriba a un acord se’ls donarà un termini perquè puguin buscar un altre habitatge.”Per la seua part, l’ajuntament de Golmés ja ha contactat amb la direcció general d’Habitatge de la Generalitat i amb els Serveis Socials per provar de buscar una solució.“L’última opció és que aquestes famílies hagin de marxar de l’edifici, aquesta és la voluntat de l’ajuntament i de la major part dels veïns”, va assenyalar l’alcalde, Jordi Calvís, que va insistir que per part del consistori “hi ha una voluntat de negociar perquè això no arribi a passar”.

L’anterior amo “ens cobrava sense cap dret des del 2018”