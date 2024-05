Els Mossos alerten d'un increment de les estafes per internet al Pla

Els Mossos d’Esquadra han detectat durant els últims tres mesos un augment del 19,6% de les estafes a través d’internet o telefonia al Pla i les Garrigues. Aquesta xifra representa un 121% més respecte a fa cinc anys, segons l’inspector Jordi Batista i l’agent Maria Argilés. L’estafa es perpetra a través de trucades, emails o missatges d’SMS o WhatsApp.

“Cal anar amb compte si no coneixem el seu emissor i més encara si ens demanen codis, nombre de comptes o diners”, van remarcar. Així, van explicar el cas d’una dona que va rebre un missatge al seu mòbil d’una suposada companyia de grues que li demanava 475 euros per poder remolcar el cotxe del seu fill, i li deien que havia tingut un accident. Si es tracta de missatges que diuen procedir d’entitats bancàries, és necessari comprovar que la informació és verídica. “Hem tingut un cas d’un veí que va rebre una trucada d’algú assegurant ser de la seua entitat bancària. Li van dir que li havien robat el seu compte i que era necessari traspassar els seus diners a un de nou. El senyor ho va fer, amb tot el que tenia. Quan es va posar en contacte amb la seua entitat, li van dir que ells no havien trucat a ningú”. Davant de sospites de frau, els agents van recomanar trucar al 112 o acudir a una comissaria.