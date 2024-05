Quatre dies de festa gran a la capital del Pla

Els concerts de Mushkaa o la Nit del Canet, la reobertura de la terrassa de l’antiga discoteca Musicland o la presentació en societat del nou equipament de l’Andana Jove van ser algunes de les activitats destacades de la festa major de Mollerussa, que es va celebrar de dijous passat fins diumenge.

Van ser en total una cinquantena de propostes culturals, esportives i lúdiques per a tots els públics, incloses en una programació que es va inaugurar dijous amb la ja tradicional llonganissada que organitza el Jovent a la plaça Manuel Bertrand. Va ser tot un rècord de vendes: uns mil entrepans. El repic de campanes d’aquest any va anar a càrrec dels joves de l’Esplai Gojo. Per acabar la jornada, hi va haver un espectacle de foc a càrrec d’ARF Diables i música amb el grup Galactics.Divendres es va celebrar al centre de la ciutat la gran tronada dels ARF Diables de Mollerussa i el concert familiar La Gran Aventura, a càrrec d’Els Superherois. També hi va haver festa holi i sardanes. A la tarda va ser quan la terrassa del Musicland va tornar a obrir les portes i ben aviat es va omplir de públic.Dissabte va ser el torn del Mercat de Festa Major de l’associació Mollerussa Comercial i la Cambra de Comerç, la Trobada Gegantera i Grallera i la JoveFest del Jovent de Mollerussa, que van ser l’avantsala del multitudinari concert nocturn amb Mushkaa com a cap de cartell, juntament amb Aquelarre i el DJ Marsal Ventura.Un altre dels actes més seguits va ser el Gran Correfoc que va recórrer els carrers del nucli antic de Mollerussa i els Indrets de Joc, que van omplir Cal Jaques de famílies dissabte i diumenge.La Diada Castellera amb els Margeners de Guissona, els Vailets de Gelida i els Castellers de la Cerdanya van ser les activitats més participatives del matí de diumenge. També la Trobada de Motos The Distinguished Gentleman’s Ride, amb uns noranta participants, la segona edició del Body Painting a Cal Duch i la segona jornada del Vermut de la Colla del 74, que van ser molt seguides.Tampoc van faltar al llarg d’aquests quatre dies les propostes per al públic familiar: els més joves amb la festa Dancing Molle i també els més grans, amb orquestres de la talla de La Selvatana, La Maravella, la Cobla Ciutat de Manresa i Metropol, que han protagonitzat els balls de sardanes, els concerts i els balls de tarda; les havaneres amb el grup Ultramar; el teatre amb Hitchcock amb Jordi Rios i Mònica Pérez i el jazz de Big Band Jazz Maresme. La pluja no va impedir que es dugués a terme el castell de focs a l’avinguda Ermengol V que va posar el punt final a la celebració.