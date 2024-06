Gairebé la meitat de les places escolars de Lleida, reservades a nens amb necessitats especials

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les places escolars reservades per a nens amb necessitats de suport educatiu (NESE) ja arriben al 43,9% de les que Educació ofereix per primer d’ESO als instituts de la ciutat, on el curs vinent n’hi haurà 723 d’ordinàries i 566 de NESE, segons figura en el mapa escolar de Catalunya online de la Generalitat. El Josep Lladonosa és el que en té més de reservades (58), i l’únic en què n’hi ha més que ordinàries (54). El següent és el Ronda, amb 54 d’ordinàries i 53 NESE. La proporció d’aquestes places es trasllada també a les escoles, on el departament considera que 532 (el 43%) dels 1.236 nens que al setembre començaran I3 tenen necessitats especials. El curs passat eren el 39,6%.

La majoria de les necessitats són socioeconòmiques, i també n’hi ha per motius de salut i acadèmics. Diversos directors de centres d’Infantil, Primària i Secundària consideren que els criteris per considerar que un alumne té necessitats especials per motius econòmics són poc rigorosos o estrictes. Alguns s’oposen que tots els nens que reben una beca de menjador siguin automàticament NESE, i demanen una distribució equitativa entre els centres de la ciutat. La seua reivindicació se suma a la de diverses famílies que han denunciat que s’han quedat sense plaça en la seua primera opció per un augment “desorbitat i a última hora” de places reservades.En altres capitals de comarca, la que té una proporció més gran és Balaguer, amb 85 d’ordinàries i 76 (el 47,2%) de NESE en I3, i el 41% a ESO. A Mollerussa, en canvi, només 105 (el 26,1%) de les 401 places de primer d’ESO estan reservades, encara que les d’I3 arriben al 45,9%. Mentrestant, en capitals del Pirineu com la Seu d’Urgell tot just són un terç: 35 (de 102) que començaran I3, i 51 (de 150) a primer d’ESO. Als municipis de menys mida, el percentatge de places destinades a alumnes amb necessitats especials és més baix.

Crítica al desigual repartiment entre centres de Lleida

Famílias i directors denuncien un repartiment desigual de les places NESE als instituts de la ciutat. A més del Lladonosa i el Ronda, l’institut La Mitjana és un altre on n’hi ha una proporció més gran, amb el mateix nombre de places ordinàries i NESE (38). Un altre és el Maria Rúbies, que el curs que ve oferirà 64 places ordinàries i 48 de reservades.

Motius socioeconòmics, de salut i acadèmics

La majoria d’alumnes que el departament d’Educació considera amb necessitats de suport educatiu (NESE) pateixen “situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorables que generen una situació de desavantatge educatiu”. També ho són els nens d’origen estranger amb una “incorporació tardana en el sistema educatiu, falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges o una escolaritat prèvia deficitària”. D’altra banda, són NESE els alumnes amb trastorns mentals, de conducta, d’aprenentatge o comunicació, així com els que presenten risc d’abandó escolar prematur i els que tenen discapacitats o malalties degeneratives greus i minoritàries. Educació també considera que els alumnes amb altes capacitats tenen necessitats educatives especials. La distinció d’aquestes places reservades es va introduir en la preinscripció del passat curs 2023-2024. Per a I3, amb caràcter general es reserva una plaça per a alumnes amb necessitats educatives especials i dos places per a nens amb situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorables.