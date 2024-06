Campanya per recuperar el Clot de la Llacuna de Linyola

La plataforma Canal Viu ha iniciat una recollida de firmes per recuperar el Clot de la Llacuna, un llac endorreic (sense sortida al riu) d’aproximadament una hectàrea ubicat al terme municipal de Linyola que acollia una variada fauna aviària però que el 1981 es va dessecar per convertir les seues terres en camp de cultiu. Des de la plataforma defensen que aquest espai natural és un “germà petit” de l’estany d’Ivars i Vila-sana (situat a cinc quilòmetres) i que la seua recuperació “complementaria” la biodiversitat del Pla d’Urgell ja que atrauria aus limícoles com la camallarga o el bec d’alena. “Si l’estany d’Ivars es va poder recuperar quan hi va haver voluntat, aquest seria més fàcil perquè és seixanta vegades més petit”, va explicar el coordinador del Canal Viu, Josep Maria Falip. La recollida de firmes es complementarà amb una campanya per donar a conèixer el Clot de la Llacuna ja que, segons els seus impulsors, la majoria de veïns de la comarca i fins i tot de Linyola desconeixen la història d’aquest llac que va arribar a ser el segon més gran del Pla d’Urgell, amb una extensió aproximada d’una hectàrea i menys d’un metre de profunditat.