El centre de Mollerussa, lliure de vehicles pesants

L’ajuntament de Mollerussa vol eliminar el pas de vehicles pesants pel centre de la ciutat. L’objectiu és convertir el tram urbà de l’N-II en una zona més favorable al passeig, per la qual cosa el consistori demanarà a la Generalitat el traspàs de l’esmentat tram, tal com va explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona.

Així doncs, cada dia uns deu mil vehicles passen per aquesta carretera, dels quals mil són pesants. Per poder dur a terme aquesta acció, l’alcalde va recordar que són necessàries accions com la construcció d’un pont elevat a l’N-II a l’altura del terme municipal de Golmés que enllaci amb el futur Vial Nord (variant que ha d’unir l’enllaç a l’autovia a Mollerussa amb les carreteres de Vila-sana, Linyola i finalment Golmés). En aquest sentit, l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, va explicar que la diputació de Lleida s’ha compromès a aportar uns 800.000 euros per dur a terme el tram de l’esmentat vial que afecta el seu municipi. Es tracta d’un tram d’uns 500 metres que connectarà amb el pont elevat que han d’impulsar Adif i la Generalitat. Calvís va remarcar que l’esmentat compromís és un primer pas per a altres obres com el pont soterrat sota les vies del tren davant el consell comarcal.D’altra banda, el consistori de Mollerussa té obert el concurs per a la renovació semafòrica del tram urbà de l’N-II, que compta amb un pressupost de 85.574 euros i també inclou l’eliminació de barreres arquitectòniques. És una actuació subvencionada per Trànsit que busca afavorir la mobilitat segura i reduir l’accidentalitat. Així, quatre propostes opten al concurs.La renovació consisteix en la substitució de sis grups semafòrics, amb més de vint anys d’antiguitat, per altres que inclouen serveis com el comptador de temps i avisadors acústics per a invidents. La subvenció també inclou una segona actuació, prevista per un import de 70.000 euros, per habilitar un carril bici bidireccional a la carretera de Miralcamp, des de la rotonda del tractor fins a l’escola Mestre Ignasi Peraire. D’aquesta manera, aquest carril ha de donar accés als equipaments sanitaris i esportius de la zona, com les piscines municipals, el Centre d’Atenció Primària, el parc municipal, el camp de futbol i els pavellons poliesportius.