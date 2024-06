Les piscines d'estiu inicien la temporada el divendres 14

Mollerussa inicia el proper 14 de juny la temporada d’estiu de les piscines amb una oferta d’una dotzena de cursets i activitats formatives que es duran a terme del 25 de juny al 2 d’agost. Les inscripcions a aquests cursos es podran fer presencialment o també a través del lloc web de l’equipament www.piscinamollerussa.com a partir del dilluns 10.

Els preus dels cursos oscil·len entre els 19,50 i els 54,30 euros, segons l’opció escollida. A partir del dilluns 10 també es podran adquirir i activar els abonaments, que aquest any han augmentat de preu, després de vuit anys. Així, els adults pagaran 45 euros i els joves d’entre 14 i 17 anys, 35 euros. El dels nens és de 28 euros, amb un augment general del 12 per cent. Quant a l’oferta d’activitats, es manté el programa Fitness Plus per als adults, que inclou l’opció d’escollir entre sis activitats repartides en 18 sessions setmanals de tota l’oferta formativa anual de la instal·lació.