Millora del clavegueram de Mollerussa per evitar inundacions

L’ajuntament de Mollerussa elaborarà un projecte per renovar diversos trams de clavegueram, amb l’objectiu de poder optar a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’actuació se centrarà en dos trams: a la carretera N-II, des del passeig la Salle fins a la rotonda de Fondarella, i també el de la carretera de Torregrossa, a l’encreuament amb la ronda Ponent.

Són dos zones en les quals, en cas de fortes pluges, la xarxa de clavegueres té dificultats per evacuar l’aigua. Així ho va explicar ahir l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, juntament amb el regidor de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova, Josep Maria Garrofé, que també van remarcar que divendres vinent començaran les obres de reparació del camí de la Serra amb l’objectiu de millorar els accessos al complex esportiu i lúdic.

El tram que es repararà, de 3.600 metres quadrats, va ser asfaltat el maig del 2017. Tanmateix, la circulació continuada a causa de l’alt volum d’activitat a la zona ha fet necessària aquesta reparació integral. A més, es durà a terme el sanejament de les canaletes per millorar el drenatge i evitar el deteriorament de l’asfalt. Es tracta d’un camí molt utilitzat al llarg de l’any, especialment pels usuaris de la pista d’atletisme, el circuit d’autocros i l’aeròdrom. L’obra, adjudicada a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis SAU, té un pressupost total de 16.577 euros i un termini d’execució d’una setmana.D’altra banda, també ha estat necessari actuar amb urgència per reparar un clot al tram urbà de l’N-II, a l’altura de l’avinguda Jaume I, causat per la ruptura d’una canalització de la xarxa de clavegueram.Aquesta actuació, de la qual s’encarrega l’empresa Rotec Obras y Reformas Técnicas, té un pressupost aque ascendeix a 18.089 euros i consta de dos fases. La primera, consistent en la reparació de la canonada, ja s’ha completat. Es preveu que, abans que acabi el mes, es pugui executar la segona part dels treballs amb aplicació d’una capa d’asfalt i la pintura de la zona afectada.