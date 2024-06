Golmés intensifica la caça de conills per frenar la plaga

La Societat de Caçadors de Golmés i l’ajuntament van organitzar una nova cacera nocturna de conills al seu terme municipal. L’objectiu era frenar aquesta plaga, que provoca grans danys en finques agrícoles a les comarques del pla de Lleida. En aquesta localitat del Pla ja fa un parell d’anys que porten a terme batudes en diferents èpoques de l’any i la d’ahir va ser la segona del 2024. Es va organitzar en coordinació amb els Agents Rurals.

En total, es van abatre 66 conills en diferents partides del terme municipal, com la del Salat, el Vedat o la zona del Salt del Duran. Els seus camins es van tancar al trànsit de cotxes i vianants mentre es va dur a terme aquesta acció, des de les deu de la nit.Els caçadors del municipi han intensificat també les sortides diürnes i, després de l’última cacera nocturna, la xifra de conills caçats aquest any a Golmés ascendeix a 624. L’alcalde, Jordi Calvís, va remarcar que aquestes mesures són necessàries per reduir aquesta plaga i evitar més danys. El consistori, juntament amb la Federació de Caça, són els encarregats de proporcionar cartutxos als caçadors per així reduir els costos que els suposa sortir a caçar.Aquesta mesura també ha contribuït a augmentar el nombre de persones que formen part de la Societat de Caçadors d’aquest municipi del Pla d’Urgell. Anteriorment la xifra havia descendit fins a situar-se per sota d’una desena, en els últims anys, i davant de la necessitat de persones que col·laborin a reduir la plaga, s’ha duplicat i ja són divuit les persones federades, entre les quals diversos joves.A la comarca del Pla, la presència de conills també s’estén per zones com l’estany d’Ivars i Vila-sana. En aquest espai natural, els Agents Rurals també han dut a terme batudes per reduir la població d’altres animals com els senglars.Val a recordar que la Generalitat va tornar a activar aquest any l’emergència cinegètica per aquesta plaga. Ho va fer el mes d’abril passat, en una superfície que inclou diferents comarques de Lleida com el Segrià, les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. Aquesta declaració permet la caça durant tot l’any i empara mesures extraordinàries com batudes nocturnes a càrrec dels Agents Rurals.