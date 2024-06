«A l'Andana Jove treballes en equip i veus el món d'una altra manera»

Què és el Consell de Participació Adolescent?És una eina que es va posar en marxa l’any 2016 i que busca que els joves s’impliquin i representin el seu col·lectiu a la ciutat. L’objectiu és fer una Mollerussa que sigui millor. Està format per un alumne de cada classe dels instituts de Secundària de la ciutat. També treballem amb altres col·lectius com el Consell Sènior o l’Infantil amb l’objectiu de coordinar-nos amb persones de diferents edats i poder impulsar d’aquesta manera la participació ciutadana.Quins són els seus objectius?Aquest any hem creat l’Andana Jove. Vam començar a treballar en aquest projecte ja en l’època de la covid. Finalment, és una realitat des del passat mes de febrer. És un espai en el qual els joves podem reunir-nos sense molestar ningú. Vam decidir que hi hagués tres espais, cadascun amb la seua corresponent sala: un per socialitzar, un altre per estudiar i un tercer per poder fer tallers.Com valoreu aquests cinc primers mesos de funcionament?Molt bé. Han vingut molts joves i hi estem bé. Al principi no sabíem gaire bé com aniria, ni si els joves vindrien o com es relacionarien. L’experiència ens diu que espais com el de lleure requereixen la presència de professionals que regulin i posin límits educatius. D’aquesta manera, si algú no es comporta com cal, se’l convida a anar-se’n, o si trenca mobiliari, que el repari. A poc a poc, persones que no es relacionaven han trobat el seu grup. Unes vint-i-cinc persones ja són usuàries de l’Andana Jove. És una experiència que ha cridat l’atenció en altres municipis, que ens han demanat assessorament per també dur-la a terme. A més a més, no només aprenen i evolucionen els joves, sinó que també ho fan els tècnics i els professionals: és una experiència que fa que tots puguem millorar.Creuen que els joves de Mollerussa són participatius?Alguns volen participar-hi i d’altres creuen que és un rotllo. Però la veritat és que una vegada hi entres, t’agrada. Et relaciones amb més persones, perds la vergonya, aprens a treballar en equip, ser solidari i al final veus el món d’una altra manera.

Com és el pròxim repte?Ara, vacances. L’Andana Jove tornarà a obrir les portes de cara al setembre.

Un consell per a cada etapa de la vida dels veïns de Mollerussa

El Consell de Participació Adolescent (CPA) és una iniciativa inclosa en el programa Mollerussa, Ciutat Amiga de la Infància, reconeguda per l’Unicef. A la capital del Pla d’Urgell, tanmateix, també hi ha el Consell de Participació Infantil (CPI), el Consell Sènior (CPS), el Consell Social i el de Ciutadania. Tots busquen promoure activitats participatives positives per als veïns, en funció de cada etapa de vida. Alhora, es treballa per generar dinàmiques que involucrin persones de diferents generacions.El CPA ha finalitzat el curs amb una festa oberta a tota la ciutadania que va tenir com a eix temàtic el món del circ. L’esdeveniment va incloure l’espectacle Beatbox Circ, a càrrec de la companyia Improvisto’s Krusty Show, i un taller per aprendre tècniques d’aquesta disciplina teatral.