Solidaritat animalista

El Pla d’Urgell compta finalment amb entitats dedicades a la defensa i protecció dels animals. En els últims dos anys, veïns de municipis com Mollerussa, el Palau d’Anglesola, Bellvís, Linyola o Sidamon han decidit intervenir en aquest assumpte i lluitar a favor del benestar de les mascotes desemparades. Aquestes organitzacions no només donen refugi i atenció mèdica als animals, sinó que també promouen l’adopció responsable i l’educació comunitària sobre la cura dels animals. Tanmateix, aquesta tasca afronta un bon grapat de desafiaments, des de l’escassetat de recursos fins a la necessitat de més suport institucional i comunitari.

A nivell institucional, Mollerussa va ser el primer a crear un refugi en una zona pròxima a l’estació de ferrocarril. No va arribar a durar dos anys. Posteriorment, es va habilitar un espai pròxim al camí d’Arbeca que tampoc no ha estat exempt de polèmiques, ja que alguns veïns van alertar que la instal·lació no estava en condicions. Des de l’estiu passat, gestiona l’espai la nova entitat Adopta’m Mollerussa, que ja compta amb una trentena de voluntaris i una quarantena de socis que es cuiden dels animals abandonats que freqüentment apareixen per camins o carrers de la ciutat, o atropellats a la carretera. En aquest període, han aconseguit tramitar una trentena d’adopcions. Per assegurar-se que els nous propietaris seran responsables, porten a terme accions prèvies com un qüestionari i demanen que hi hagi una primera presa de contacte amb l’animal al refugi i conèixer on viurà. Els animals són entregats esterilitzats, desparasitats, vacunats i xipats, tal com va explicar Gerard Cortada, president d’Adopta’m Mollerussa. El suport que reben per part del consistori no és el que voldrien ni el que s’ha pactat. Per aquesta raó, han organitzat una manifestació demà per reclamar “requisits bàsics”.A Linyola, des de fa dos anys hi ha l’associació Vadal. “Va començar sent un grup d’amics que ens mobilitzàvem a través de grups de WhatsApp. Finalment ens vam associar al gener”, explica una de les voluntàries, Olga Vilalta. Des d’aleshores, ja han gestionat una cinquantena d’adopcions i han fet una quarantena d’esterilitzacions de gats. Tenen censades una vintena de colònies de gats al municipi. “No les podem controlar perquè no tenim capacitat econòmica per fer-ho. Hem rebut una subvenció per part del consistori, com la resta d’entitats locals, però amb això no podem esterilitzar, medicar i alimentar els animals” va remarcar Vilalta. En aquest sentit, va remarcar que si els veïns esterilitzessin els gats domèstics que surten al carrer i el consistori es fes càrrec de les esterilitzacions de les llistes de carrers, “passaríem, per exemple, d’estar criant 200 gats a només 50. Ara els veïns no paren de trucar-nos alertant-nos que han trobat llorigades de gats, però nosaltres no podem fer-nos-en càrrec. No tenim tants diners per a tantes factures, són uns diners que surten de les nostres butxaques”.

L’associació Vadal de Linyola ja ha gestionat una cinquantena d’adopcions

Al municipi del Palau d’Anglesola, Els Amics dels Peluts van iniciar l’activitat a començaments del 2020 i, al cap d’un any, van decidir constituir-se com a associació. “Cada vegada som més les persones involucrades” explica una de les sòcies, Elena Huguet. La seua tasca és ajudar que un propietari trobi la seua mascota perduda o buscar una família per a aquella que ha estat abandonada. Malgrat tot, reconeix que hi ha temporades en què “és impossible assumir” el nombre d’animals que apareixen. També compten amb alimentadors formats, amb el corresponent carnet, per a les colònies de gats. Les despeses també reben atenció gràcies a la col·laboració de socis i voluntaris. En aquest cas, asseguren que el consistori els ha facilitat molt la tasca, ja sigui orientant-los o assumint el cost de les esterilitzacions. A Sidamon, un grup de veïns també ha començat a coordinar-se amb la mateixa finalitat animalista.Una altra entitat nova és l’Associació Protectora dels Animals de Bellvís i els Arcs. Ja ha col·laborat en adopcions, entre les quals la d’un gos que va trobar una família a Alemanya. Estan en contacte amb l’ajuntament per poder-hi col·laborar. “Tots hem de treballar en xarxa per aconseguir que això funcioni”, va remarcar la presidenta, Mar Sàlvia.

“Esperem suport dels qui aprecien els animals”

Un refugi d’animals amb llum i aigua i que el consistori assumeixi les factures dels veterinaris i també l’aliment són reclamacions que han portat Adopta’m Mollerussa a manifestar-se demà, dia 27, a les vuit del vespre, a la plaça de l’Ajuntament de la capital del Pla d’Urgell. “Fa un any que ho demanem, no protestaríem si no fos necessari. Però volem solucions ja, si no, optarem per gestionar de forma privada el refugi”, assegura Gerard Cortada. “Esperem que les persones que aprecien els animals ens donin suport, així com aquells d’altres municipis que hem ajudat quan així ens ho han demanat.” Per la seua part, l’ajuntament de Mollerussa ha anunciat que construirà un nou refugi al parc de la Serra aquest mateix any.