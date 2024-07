Sidamon posa en marxa el centre de serveis

El municipi de Sidamon ja té a punt el Centre de Serveis i ara portarà a terme una consulta popular per escollir-ne el nom. Es tracta d’un projecte que es va iniciar fa uns cinc anys, quan es va dur a terme el trasllat a un nou edifici de l’escola de Primària. Els veïns van decidir enderrocar l’edifici buit i construir un nou equipament, que va edificar l’empresa Garrofé per 653.554 euros dels quals 370.000 procedien d’una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc). La resta la va sufragar el consistori.

El centre de serveis està connectat amb el consultori mèdic i el local social.

Entre els serveis que ofereix hi ha els de fisioteràpia, podologia, bugaderia i planxa de roba. Els usuaris també poden dinar a l’espai, pensat per facilitar que la gent gran pugui compartir estones amb altres persones. A partir del setembre també es portaran a terme un gran nombre de tallers, que van des de gimnàstica o manualitats fins a musicoteràpia. Així mateix, es plantegen activitats per als més joves, entre les quals, ajudar-los a fer els deures.El pròxim pas serà dur a terme la consulta. Els veïns podran proposar un nom i es farà una votació entre els més populars. També s’enjardinarà la zona amb herbes aromàtiques i s’habilitarà una terrassa. L’ajuntament de la localitat va celebrar un acte inaugural el 22 de juny passat.