Motos de Bultaco, Montesa i Ossa dels 80 a Expoclàssic

Una mostra de motocicletes dels anys 70 i 80 del segle passat de tres fabricants catalans de l’època com van ser Ossa, Bultaco i Montesa i sota el títol Eternes Rivals, i una altra de Volskswagen Golf, coincidint amb el 50 aniversari de la fabricació d’aquest model, centraran aquest any la 29 edició de la fira Expoclàssic de Mollerussa, que se celebrarà els dies 21 i 22 de setembre als pavellons firals de la capital del Pla. Ahir es van presentar ambdós monogràfics del certamen i ja es van mostrar tres models de motos i d’un golf, propietat de Ramon Romeu de Tallers Romeu.

El vicepresident de Fira Mollerussa, Joel Bastons, va destacar que els objectius del certamen són “fer una fira de qualitat, pròxima i especialitzada” i va agrair la col·laboració de l’associació Motos Clàssiques de Ponent pel seu “compromís amb Expoclàssic” i a la firma Tallers Romeu. “Arribar a les 29 edicions és fruit d’un treball ben fet i amb compromís.” Per la seua part, el president de l’associació de motos, Xavier León, va assenyalar que aquest certamen és “una bona manera d’atansar la cultura del motor als visitants”. Va afegir que les dos exposicions monogràfiques d’aquest any es complementaran amb el Mercat de l’Automòbil i Motos, i d’accessoris i col·leccionisme, i tindrà lloc la 30 edició de la Trobada de Motos Clàssiques. Pel que fa a l’exposició de cotxes Volskswagen, León va afegir que només hi haurà models dels primers vint anys de Golf, fins al 1994. Així mateix, s’està treballant perquè una marca comercial pugui aportar a la mostra un exemplar de l’últim model de Golf perquè els visitants puguin observar les diferències entre ells. Quant a les motocicletes, la mostra comptarà amb models de les tres marques fabricades entre els anys 70 i 80. “En aquells anys sempre hi havia rivalitat entre les tres marques i per això hem decidit batejar l’exposició com Eternes Rivals”, va dir Xavier León. L’exposició comptarà amb 18 motocicletes, amb sis modalitats diferents de diversos estils, (trial o carretera).

Expoclàssic obrirà el calendari de tardor i el seguiran pintura ràpida, Autotardor i Lan Party

Expoclàssic obrirà el calendari de tardor de Fira Mollerussa, que també comptarà amb el concurs de pintura ràpida (29 setembre), Autotardor (del 25 al 27 d’octubre) i la Lan Party (del 7 al 10 de novembre).